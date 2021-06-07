Düz bir mide istiyorsanız bu yiyecekleri asla yemeyin

Tipik olarak düz olan karnınız şişmiş görünüyorsa bunun birden fazla nedeni olabilir. Gaz yapma eğilimi olan bu besinlere şaşıracaksınız. Şişkinlik yapan besinler bazı kişileri oldukça rahatsız edebilir. 2005 yılında "Gastroenterology" dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, şişkinlikte dört faktör rol oynar: "sübjektif karın şişkinliği hissi, nesnel karın şişliği, karın içi içeriğin hacmi ve karın duvarının kas aktivitesi." Şişkinlik son derece rahatsız edici olabilir, ancak aynı zamanda inanılmaz derecede yaygındır. Gut dergisinde yayınlanan 2008 tarihli bir makale, incelenen bireylerin yüzde 19'unun şişkinlik yaşadığını ve yüzde 8,9'unun görünür karın şişliği yaşadığını buldu.

Sorun şu ki, düz bir karın elde etmenizi engelleyebilecek gıdaların çoğu çok besleyicidir. Mesela mercimek ya da kuru fasulye gibi zengin protein içerikli olanlar… Bunları tamamen kesmek, önemli mikro besinleri ve sağlıklı enerji kaynaklarını kaçırmak anlamına gelebilir. Sadece yediğiniz bu yiyeceklerin miktarını azaltmaya karar verebilir veya belinize daha kolay uyan sizin için iyi bir alternatif bulabilirsiniz. Ve unutmayın, düz bir karın her şey değildir. İyi bir sağlık ve hem yiyecek hem de vücudunuzla olumlu bir ilişki önemlidir.

Şişkinliğe neden olan bazı yiyeceklere şaşıracaksınız…

Hepimiz biliyoruz, fasulye şişkinlik yapar

Fasulye, fasulye, sihirli meyve. Ne kadar çok yersen, o kadar çok ... şişkinlik mi? Fasulye, FODMAP'lar olarak bilinen karbonhidratlar içerir. Bu kısa zincirli karbonhidratlar birçok kişide şişkinliğin ana nedenidir.

Hassas bireylerde, bu karbonhidratlar ince bağırsakta düzgün bir şekilde sindirilmez ve bunun yerine bağırsak bakterileri tarafından tüketilerek kalın bağırsağa gider. Bakteriler ise beslenirken gaz üretirler ve bu da midemizde şişkinliğe yol açar.

Mercimek

Fasulye gibi, mercimek de içerik açısından FODMAP'ları yüksek bir baklagildir ancak onunda besin değerleri oldukça yüksektir. Bu nedenle mercimek yemeği tamamen bırakmak sağlığınız için iyi bir hareket olmayabilir. Örneğin, bir fincan mercimek 17.9 gram protein, 15.6 gram lif, günlük folat ihtiyacınızın yüzde 90'ını, demirin yüzde 37'sini ve günlük ihtiyacınız olan manganezin yüzde 49'unu sağlar.

Soğan Sarımsak

Bazı insanlar soğan duyarlılığına sahiptir. "African Health Sciences" dergisinde yayınlanan 2013 tarihli bir çalışmanın açıkladığı gibi, Duyarlılıığa sahip kişiler soğanlara ve genellikle sarımsak gibi aynı ailedeki diğer sebzelere karşı antikor üretirler. Bu bireyler için soğan yemek, bir bağışıklık sistemini tetikler. Bu, şişkinlik gibi rahatsız edici semptomları şiddetlendirebilir.

Kuşkonmaz

Kuşkonmaz, şişkin bir göbeğe de yol açabilir. Bunun nedeni, tabi ki yine çeşitli FODMAP karbonhidratlarıyla dolu olmasıdır

Şişkinliğe neden olabilecek diğer yüksek FODMAP sebzeleri arasında enginar, pancar, Brüksel lahanası, karnabahar ve mantar bulunur. FODMAP değeri daha düşük şişkinlik yapmayacak sebzeler arasında dolmalık biber, lahana ve ıspanak gibi yapraklı yeşillikler, yeşil fasulye ve kabak yer alıyor.

Probiyotikler

Evet, yanlış duymadınız. Şişkinliği azaltmasıyla popüler olan probiyotikler, bazı kişilerde tam tersi etki gösteriyor. Probiyotikler milyarlarca canlı, aktif yararlı bakteri içerir..

"American Journal of Health-System Pharmacy'de yayınlanan 2010 tarihli bir araştırmaya göre, probiyotikler genellikle iyi tolere edilir. Bir probiyotik istenmeyen şişkinliğe neden oluyorsa, farklı bir tür probiyotik denemek iyi sonuç almanızı sağlayacaktır. Örneğin probiyotik kaynağınız daha çok yoğurt ise mesela bunu turşu ile değiştirebilirsiniz. Araştırma, bu durumun dönemsel olabileceğini belirtiyor.

Şekersiz sakız

Şekersiz sakız asla midenize ulaşmasa da, orta bölgeniz üzerinde büyük bir etkisi olabilir. Beslenme Uzmanı Alicia Romano'nun açıkladığı gibi, "Bir kere, sakız çiğnerken doğal olarak çok fazla hava yutarız - şekersiz olsun ya da olmasın. Yutulan fazla hava fazladan gaz anlamına gelecektir."

Armutlar

Çoğu insan meyveyi sağlıklı bir atıştırmalık seçeneği olarak görür, ancak armut da dahil olmak üzere bazı meyveler özellikle fazla yenildiğinde şişkinliğe neden olabilir. Armut, tatlı meyvelerde ve bazı sebzelerde bulunan basit bir şeker olan fruktoz bakımından yüksektir . Fruktoz bir FODMAP'dir , bu da bazı insanların onu düzgün bir şekilde emmede sorun yaşadığı anlamına gelir.

Maden suyu

Soda gaz yapar mı? Maden suyu gaz yapma ihtimali olan şaşırtıcı bir içecek. Vücudumuzu nemlendirmenin en ideal yollu su ya da mümkünse mineral içeriği yüksek maden sularından içmektir. Ancak doğal maden suları bazıları için şişkinlik gidericiyken bazıları için şişkinlik nedeni olabilir.





Hazır Çorbalar

Bir kutu çorba hızlı ve kolay bir yemek seçeneğidir ve özellikle soğuk günlerde çok hoştur, ancak bu çorbalar vücudun su tutmasına neden olan sodyumla doludur.

American Journal of Gastroenterology'de yayınlanan 2019 tarihli bir araştırma , sodyum içeriği yüksek bir diyetin şişkinlik riskini yaklaşık yüzde 27 oranında artırdığını buldu .

Patlamış mısır

"Çok hafif ve havadar olduğu için oldukça masum görünen mısır aslında hiç te öyle değil. Düz bir karına sahip olmak söz konusu olduğunda, patlamış mısır çifte sorundur. Karnınızın düz kalmasını istiyorsanız patlamış mısırdan uzak durun ya da tuzsuz hazırlanmış az bir miktar deneyin.







