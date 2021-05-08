Ekonomi Ek ödeme! 4 ay sürecek, Resmi Gazete'de yayımlandı

Ek ödeme! 4 ay sürecek, Resmi Gazete'de yayımlandı

Ekonomi

Ek ödeme! 4 ay sürecek, Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık Bakanlığına bağlı tesislerdeki personele, 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilmesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

08 Mayıs 2021, Cumartesi 07:30 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, 1 Nisan 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.

4 AY EK ÖDEME

Yeni düzenlemeye göre, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı, bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek.

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

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