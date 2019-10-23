El Clasico'nun yeni tarihi açıklandı
İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), Barcelona'daki olaylar sebebiyle ertelenen Barcelona-Real Madrid maçının yeni tarihini 18 Aralık olarak açıkladı. Bağımsızlığı savunan bazı Katalan siyasetçilerin tutuklanması nedeniyle Katalonya'da olaylar çıkmıştı.
Normal şartlarda 26 Ekim Cumartesi günü oynanması gereken 'El Clasico', Katalonya'da siyasi nedenlerle çıkan sokak olayları nedeniyle ertelenmişti.
Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak maçın yeni tarihi 18 Aralık Çarşamba günü olarak belirlendi.
La Liga'nın 10. hafta maçı olarak oynanacak olan karşılaşma, liglerin devre arasına girmesine yakın oynanacak.