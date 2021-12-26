Elon Musk paylaştı! Kripto para Floki Inu yükseldi

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Twitter’dan yaptığı paylaşımlarla kripto para piyasasına yön vermeye devam ediyor. Ünlü iş insanı son olarak Floki isimli Shiba Inu cinsi köpeğine Noel Baba kostümü giydirdi. Yatırımcılar tarafından büyük heyecan yaratan bu gelişme sonrası Floki Inu (FLOKI) adlı kripto paranın fiyatı yüzde 36 oranında yükseldi.

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk’ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor.

Özellikle son dönemde Bitcoin başta olmak üzere Dogecoin, Shiba Inu ve Floki Inu gibi kripto para birimlerinde fiyatlamaları etkileyen Musk, yatırımcıları heyecanlandıran bir paylaşım daha yaptı. Elon Musk, Noel gecesinde Floki Inu isimli Shiba Inu cinsi köpeğine Noel Baba kostümü giydirdi ve bunu Twitter üzerinden takipçilerine sundu.

‘Floki Santana’ ve ‘Mutlu Noeller’ notuyla yapılan paylaşımda Musk’ın köpeğine fiziksel Dogecoin taktığı görülüyor.

FLOKI INU FİYATI UÇUŞA GEÇTİ

Dünya çapında popüler olan Vikings dizisinde ‘Floki’ isimli gemi yapım ustasından ilham alınarak piyasaya sürülen şaka coini Floki Inu'nun fiyatı Musk’ın paylaşımı sonrası sert yükseldi.

Geçtiğimiz güne 0.00012080 dolar seviyesinden başlayan Floki Inu, gece saatlerinde Elon Musk’ın paylaşımı sonrası kısa süre içerisinde yüzde 36 oranında yükselerek 0.00016530 dolar seviyesine çıktı.

Gün içerisinde zirve seviyeyi gördükten sonra Floki Inu’da satışlar derinleşti. Bugün Floki Inu fiyatı önceki kapanış seviyesine göre yüzde 5.32 oranında düşüşle 0.00012874 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bol sıfırlı ve kuruşlu fiyatıyla sert dalgalanma kaydeden Floki Inu’da yatırımcıların işlem yaparken dikkatli olması öneriliyor.



