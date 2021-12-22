Memur zammının ne zaman belli olacağı gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde memur ve emekli memur maaşlarına 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5 + enflasyon farkı kadar zam yapılması kararı alınmıştı. Ancak asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik zam ile birlikte sağlık çalışanları, öğretmenler ve memur emeklileri ile birlikte kamuda görev yapan memurların maaşlarına ek bir zam yapılacağı konuşulmaya başlandı….

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve emekli memur maaşlarına yapılacak zam temmuz ayında imzalanan 6. Dönem toplu sözleşme görüşmelerinde belli olmuştu. Buna göre, kamuda çalışanlarla birlikte emekli memurların maaşlarına yüzde 5 zammın yanı sıra 2021 yılının Temmuz-Aralık arası enflasyonunun yüzde 3’ü geçmesi durumunda ortaya çıkan enflasyon farkı memur ve emekli maaşlarına zam olarak yansıtılacak.

Memur maaş zammının açıklanabilmesi için yıl sonu enflasyonunun Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanması bekleniyor. TÜİK ise normal şartlarda her ayın 3’ünde bir önceki ayın enflasyon verilerini açıklıyor. Yani hem Aralık ayı enflasyonu hem de 2021 yıl sonu enflasyonunun 3 Ocak Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Eğer sürpriz bir gelişme yaşanmazsa, memur ve emekli maaş zammının bu tarihten sonra açıklanacağı tahmin ediliyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Sağlık çalışanları, öğretmenler ve SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların 2022’de ne kadar zam alacağı Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.

TÜİK’in paylaştığı verilere göre enflasyon

Temmuz ayında yüzde 1,80,

Ağustos ayında yüzde 1,12,

Eylül ayında yüzde 1,25,

Ekim ayında yüzde 2,39,

Kasım ayında ise yüzde 3,51 olarak tespit edildi. Böylelikle son 5 ayın enflasyonu yüzde 10,47’ya ulaştı. Bununla birlikte Merkez Bankası beklenti anketinin sonucuna göre aralık ayı enflasyonu yüzde 3,37 seviyelerinde bekleniyor.

Tüm bu rakamlar göz önüne alındığında ise Temmuz Aralık arası 6 aylık dönemin enflasyonunun yüzde 13,70 ila 16,00 arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Ancak bazı meslek gruplarının dahil olduğu 3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemelerin devam ettiği biliniyor. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de geçtiğimiz günlerde “Emeklilerin gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kamu çalışanlarına bu yıl ek zam da yapılacak. Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında mutabakat sağlandı" demişti.

Bakanlık, memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağını duyurmuş Bakan Vedat Bilgin ise, kamu çalışanları için enflasyonun üzerinde bir ücret artışı olacağının altını çizmişti.