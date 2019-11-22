Emlak vergisinde son 9 gün

Geciktirene faiz

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren Emlak Vergisi’nin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım’a kadar yapılması gerekiyor. Kalan son 9 gün içinde Emlak Vergisi ödemesini yapmazsanız, aylık yüzde 2 gecikme faizi işliyor.

Yasalara göre bazı kesimler Emlak Vergisi’nden muaf. Yani bu zamana kadar boşuna vergi ödemiş olabilirsiniz, bunu geri almanın yolları var.

Kimler ödemez?

Emlak Vergisi ile ilgili merak edilenleri anlatan Lüx Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Ev hanımları, hiç geliri olmayanlar, tek evi olup emekli maaşından başka geliri olmayanlar, engelliler, işsizler, gazi ve şehitlerin dul ve yetimler bu vergiden muaf. Vergiden muaf olabilmek için evin brüt 200 metrekareyi geçmemesi gerekiyor” dedi.

Geri alabilirsiniz

Vergi muafiyetinden faydalanmak için de belediyeye başvurup vergi muafiyeti formu doldurmak gerektiğini söyleyen Başaran, “Bilmeyerek ödeyenler şu ana kadar ödediği son 5 yıllık vergiyi belediyelerden talep edebilir” dedi.

Başaran, ayrıca yeni binaların inşaatın bittiği yıldan itibaren 5 yıl süreyle vergi değerinin dörtte birinden muaf olduğunu ifade etti.

Yetki belgesi için 15 gün var

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında mevcut emlak işletmelerinin 5 Aralık’a kadar yetki belgesi alması gerekiyor. 5 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelikte verilen 18 aylık süre doluyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Yetki belgesi olmayan emlak işletmeleri aracılık faaliyetlerinde bulunamayacaklar” diye konuştu.