Emlak vergisini kimler ödemez?

Arsa, arazi, ev, işyeri gibi gayrimenkul sahipleri, bu ayın sonuna kadar Emlak Vergisi’nin bu yıla ait ikinci taksidini ödemek zorunda. Ancak bu vergiden muaf olunan bazı durumlar var. Ev hanımları, hiç geliri olmayanlar, emekli maaşıyla geçinenler, engelliler, gazi ve şehitlerin dul ve yetimleri bazı şartlarla bu vergiden muaf. Ödeyen de geri alabiliyor.

Tek ev şartı

Brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olan ve geliri olmadığını belgeleyenler, gelirleri sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığından ibaret olan kişiler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri ve engelli vatandaşlar gerekli şartları yerine getirdikleri takdirde Emlak Vergisi’nden muaf tutuluyor.

40 bin lira sınırı

Bu kişilerin sıfır oranlı vergiden yararlanılabilmesi için hizmet karşılığı elde edilen ücret geliri, ticari, sınai ve mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, menkul ve gayrimenkul geliri, faiz ve temettü geliri veya benzeri bir gelirinin olmaması gerekiyor. 2020 için 40 bin TL’yi geçmeyen faiz geliri olanların bu gelirleri dikkate alınmıyor.

İadesini isteyin

Bu hakkını bilmeden vergi ödeyen çok kişi var. Vergi muafiyetinden faydalanmak için mutlaka belediyeye başvurup ‘vergi muafiyeti formu’ doldurmak şart. Muaf olduğu halde Emlak Vergisi ödeyenler, ödemenin iadesi için belediyelere itiraz ederek geriye dönük 5 yıllık Emlak Vergisi’ni isteyebilir. Bunun için belediyeye ‘düzeltme dilekçesi’ verilmesi yeterli.

Kiraya çıktıysa

Emlak Vergisi’nden muafiyet yalnızca konutlar için geçerli. Sahip olduğu tek evi kiraya verip, başka bir evde kirada oturanlar vergiden muaf. Ancak tek evini kiraya verip başka bir evde kira ödemeden oturanlar vergiden muaf olamıyor.

Yazlık ev

Yılın sadece belirli zamanlarında oturulan yazlık, dağ evi, yayla evi gibi evler için Emlak Vergisi muafiyeti yok. Ancak bu kişiler o evde yılın tamamında oturuyorsa ve diğer şartları da tutuyorsa muafiyetten yararlanabiliyor.

Mahalle olan köy 2022'ye kadar muaf

Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen ve tüzel kişiliği kaldırılan köylerde Emlak Vergisi tahsili 2022 yılı sonuna kadar ertelenmişti. Yani, bu köylerde yaşayanlar bu yıl da Emlak Vergisi’nden muaf olacak.

Yeni emekli ödeyecek

2020’de emekli olanlar, bu yılın Emlak Vergisi’ni ödeyecek. Gerekli koşulları taşıyıp da belediyelere bildirimde bulunanlar emekli olduğu tarihi izleyen yıldan (2021) itibaren sahip olduğu tek konut nedeniyle vergi ödemeyecek. 2019’da emekli olanlar bu yıldan itibaren vergi ödemiyor. Emekli olup, başka bir işte çalışanlar sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanamaz.

Engelli kimliği yeterli

Engellilerin tek meskenleri için Emlak Vergisi’ni ödememeleri için, engelli olduklarını belgelemesi yeterli. Bunun için engelli kimlik kartının fotokopisiyle dolduracakları formu belediyeye vermeleri şart.