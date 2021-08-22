Emre Mor Süper Lig’e dönüyor! Yeni adresi şaşırttı...

Danimarka'nın Nordsjaelland kulübünde parladıktan sonra Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Mor Alman devinde beklentileri karşılayamamış ve Celta Vigo'nun yolunu tutmuştu. 2019-2020 sezonunun başında önce Galatasaray'a devre arasında da Olympiakos'a kiralanan genç futbolcu yine hayal kırıklığı yaratan bir performansla Celta Vigo'ya geri dönmüştü.

Celta Vigo, Emre Mor'un sözleşmesini feshetmeye çalışıyor fakat oyuncu bunu kabul etmiyor. İspanyol AS'ın iddiasına göre Fatih Karagümrük, Emre Mor'un transferini tamamlamak üzere... Haberde oyuncunun ücretinin yarısını Celta vigo diğer yarıını ise Fatih Karagümrük karşılayacak.

AS'ta yer alan haberin detayında oyuncunun menajeri Emre Mor'u Beşiktaş ve Trabzonspor'a önerse de bu öneri reddedildi ve sonunda bir başka İstanbul kulübü Fatih Karagümrük ile anlaşma sağlandı.