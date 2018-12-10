En çok televizyona para harcadık

Vatandaş, 2017’de yüzde 8.7 artışla kültürel faaliyetler için 15.3 milyar lira harcarken, en çok televizyon ve yayın giderlerine (yüzde 31.2) bütçe ayırdı. Televizyon yayını için harcanan para yıllık ortalama 217 lira, yani aylık 18 lira oldu. 2016’da bu bütçe yıllık 180 lira, aylık da 15 liraydı.

OKUMAYA 102 LİRA

Hanelerin kültür harcamalarında ikinci sırayı yüzde 14.7 payla kitap, gazete ve dergiler aldı. Buna göre; vatandaş okumaya yıllık 102 lira, aylık da 8.5 lira para harcadı. Önceki yıl yıllık harcama 79 lira, aylık da 6.5 liraydı. Üçüncü sırada ise kablolu ve özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretler yüzde 12 ile yer aldı. Kablolu/Özel TV (Netflix gibi) yayın için yıllık bütçe 83.5 lira, aylık da 6.5 lira oldu.

KONSER SONUNCU

Kültür harcamalarında veri işlem ekipmanlarının payı yüzde 10.9, kırtasiye ve çizim malzemelerinin payı yüzde 10.1 olurken son sırada sinema, tiyatro, konser yüzde 5.6 payla yer aldı. Bu durum, vatandaşların aslında ne kadar az sinemaya, konsere, tiyatroya gittiğini ortaya koydu. Vatandaş bu aktivitelere yıllık yalnızca 39 lira ayırabildi. Bu rakam bir önceki yıl 31 liraydı.

EL SANATINI SATTIK MEDYA İÇERİĞİ ALDIK

Kültürel mal ihracatı geçen yıl yüzde 28.9 artarak 24.6 milyar lirayı buldu. en yüksek paya yaklaşık 18 milyar lira ile el sanatları sahip oldu. 18.4 milyar liralık toplam ithalatta ise görsel ve işitsel medya öne çıktı. Bu alana geçen yıl 10.1 milyar lira ödendi.