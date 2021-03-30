En etkili ve pratik karın egzersizleri - Evde 5 dakikada karın kası
Yaz ayları yaklaşırken, tatil ve plaj sezonunun açılmasıyla birlikte estetik ve fit bir vücuda sahip olmak isteyenler, etkili karın kası hareketlerine merak duyuyor. Peki evde kendi imkânlarımızla uygulayabileceğiniz egzersizlerle karın kası yapmak mümkün mü? Evde yapılabilecek pratik karın kası egzersizleri neler? Bu videoda Studio Lunge eğitmenleri Şenay İşseven ve Sena Arslanata sizler için karın egzersizlerini bir araya getirdi.
30 Mart 2021, Salı 11:32 Son Güncelleme:
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Göbek/karın bölgesindeki fazlalıklardan kurtulmak ve karın kaslarını geliştirmek için, evde yapılacak bazı egzersizler faydalı olabilir. Karın bölgesi bedenimizin merkezinde bulunduğu için, doğrudan karın kaslarına yönelik olsun olmasın yapılabilecek birçok egzersiz karın kaslarının gelişmesinde etkili olabilir. Direkt olarak karın kaslarını geliştirmeye yönelik egzersizler de mevcuttur. Bu egzersizleri yaparak bel çevresindeki yağları azaltarak daha sağlıklı bir vücuda sahip olabiliriz. Ayrıca bel çevremizi inceltebilir, böylece omuz kaslarımızın daha geniş görünmesini sağlayabiliriz.
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