Göbek/karın bölgesindeki fazlalıklardan kurtulmak ve karın kaslarını geliştirmek için, evde yapılacak bazı egzersizler faydalı olabilir. Karın bölgesi bedenimizin merkezinde bulunduğu için, doğrudan karın kaslarına yönelik olsun olmasın yapılabilecek birçok egzersiz karın kaslarının gelişmesinde etkili olabilir. Direkt olarak karın kaslarını geliştirmeye yönelik egzersizler de mevcuttur. Bu egzersizleri yaparak bel çevresindeki yağları azaltarak daha sağlıklı bir vücuda sahip olabiliriz. Ayrıca bel çevremizi inceltebilir, böylece omuz kaslarımızın daha geniş görünmesini sağlayabiliriz.



