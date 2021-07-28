Enerjisi bol siyah pirinçli tofu salatası tarifi!

Son dönemde sağlıklı beslenme eğilimi hızlanırken yazın da mevsimine uygun bir şekilde beslenmek oldukça önemli. Çünkü hava sıcaklıklarının hızla artması da bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek hastalanmaya neden olabiliyor. Bu nedenle yaz dönemlerinde özellikle enerji veren gıdalar ve vitamin yönünden zengin besinler tüketmek gerekiyor.

Metro Türkiye bünyesinde hayata geçirilen gastronomi keşif platformu Gastronometro’nun usta şefleri tarafından hazırlanan “Siyah Pirinçli Tofu Salatası” tarifi ile sadece lezzetli bir salata yemekle kalmayıp aynı zamanda bu sıcak günlerde vücut direncini de artırmak mümkün. İşte sağlıklı beslenmek isteyenlere göre hazırlanmış enerjisi bol tarif:

SİYAH PİRİNÇLİ TOFU SALATASI

Malzemeler:

200 gram Siyah Pirinç

50 gram Tofu

20 gram Ceviz

50 gram Yaban Mersini

1 demet Bebek Roka

1 bağ Frenk Soğanı

¼ bağ Taze Nane

1 Limon

10 ml Balsamik Sirke

10 gram Bal

10 ml Zeytinyağı.

Hazırlanışı:

Siyah pirinçler yumuşayana dek kısık ateşte pişirilip soğutulur ve mayonez tenceresine alınır. Frenk soğanı ve taze nane ince ince doğranarak pirinçlere ilave edilir. Ceviz, bebek roka ve yaban mersini eklenir. Ayrı bir tencerede balsamik sirke, limon suyu, bal ve zeytinyağı çırpılarak sos hazırlanır. Hazırlanan sos, mayonez tenceresine ilave edilir ve karıştırılır. Tofular küp doğranıp servis esnasında tabağa ilave edilir.