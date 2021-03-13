Epilepsi hastalarının dikkat etmesi gereken 3 şey

Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, 12 Şubat Dünya Epilepsi Günü’nde, bu hastalığa yönelik değerlendirmelerde bulundu.

EPİLEPSİ NÖBETLERİ BEYNE ZARAR VERİR

Epilepsinin, tekrarlayan nöbetlerin yaşandığı bir hastalık olduğunu anlatan Dr. Celal Şalçini, “Epilepsi nöbetleri koku nöbetleri gibi hafif olanlardan, "status epileptikus" dediğimiz uzun süreli ve durmayan nöbetlere kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Nöbet süresi uzadıkça ve tabii ki sayısı arttıkça beyne olan hasarı da artmaktadır” dedi.

BELİRSİZLİK YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLİYOR

Epilepsi hastalığının insanın hayatında tek bir sefer olabileceği gibi hayat boyu da devam edebileceğini belirten Dr. Celal Şalçini, bu durumun tamamıyla epilepsinin çeşidine, hastanın sağlık ve beyin yapısı durumuna bağlı olduğunu ifade etti.

Celal Şalçini, şunları söyledi: “Epilepsi hastanın hayat kalitesini bozan bir rahatsızlıktır çünkü yapısı itibariyle "belirsizdir." Epilepsi nöbetinin ne zaman geleceği, ne şiddette olacağı ve ne kadar süreceği belli olmadığı için hasta sürekli bir endişe ve tedirginlik hali yaşayabilmektedir ve bu süreç psikiyatrik ve psikolojik hastalıklara sebep

NÖBETLERİ TETİKLEYEN ŞEYLERDEN UZAK DURULMALI

Epilepsi hastalarının özel olduğunu vurgulayan Dr. Celal Şalçini, hayat tarzlarına dikkat etmelerinin nöbet geçirme risklerini azalttığını hatırlatarak “Öncelikle hastalıklarını tanımaları ve varsa epilepsi nöbetlerini tetikleyen sebeplerden uzak durmaları gerekmektedir. Yeterli süre uyumaları, aç kalmamaları, ilaçlarını düzenli kullanmaları, doktora danışarak hangi ilaçları içebilecekleri hakkında bilgi almaları gereklidir. Bazı ilaçlar nöbetleri tetikleyebildiğinden özellikle uzak durmaları gereken ilaçları da bilmeleri gereklidir” diye konuştu.













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