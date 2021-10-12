Ergen - ebeveyn çatışması nasıl önlenir?

Ebeveynlerin tutarlı bir duruş sergilemeleri çok önemli. Bazı durumlarda “Sen daha çocuksun” bazı durumlarda da “Sen büyüdün artık” gibi anlık durumlara göre ikircikli mesaj verilmesi çocukta öfke yaratır. Çocuğunuzla arkadaş olmaya çalışmayın. Onun pek çok arkadaşı var ancak tek bir anne-babası var. Ebeveyn- çocuk ilişkisi arkadaş ilişkisine dönmeye başladığında hem çocuğunuzda hem sizde sınırlar karışabilir. Özel alanına saygı duyun. Kapı çalmadan odasına girmek, telefonunu karıştırmak vs gibi davranışlar hem çocuğunuzla aranızdaki bağı zedeler hem de size öfke duymasına yol açar. Sürekli hata yapacağını düşünerek kontrolcü bir yaklaşım sergilemek gencin özgüvenini zedelerken sürekli onaylanma ihtiyacı hissetmesine sebep olabilir. Unutmayın pek çok doğruyu hata yaparak öğreniyoruz.

Çocuğunuz için de bu geçerli. Konuşurken eleştirel bir dil kullanmak, sen dili ifadeleri “Sen saygısızsın, sen dağınıksın” gibi ifadeler öfke yaratır. Hiçbirimiz kendi kişiliğimize yönelik olumsuz eleştiriden hoşlanmayız. Bir eleştiride bulunurken kastettiğiniz şey onun kişiliği değil davranışı olsun. Bir hedefinden bahsettiğinde motive etmek amaçlı dahi olsa “Sen zaten yapamazsın” “Sen mi yapacaksın bunu” veya tam tersi "Sen kesin başarırsın, mutlaka yapacaksın" gibi söylemler motivasyon sağlamadığı gibi çocukların kaygısını artırıyor. Arka planda bu durum çocuk- ebeveyn ilişkisini olumsuz etkiliyor. Ve son tavsiye ergenle ergen olmayın, otorite kavgasına girişmeyin. Soğukkanlılığınızı koruyarak, çocuğunuzun gelişimini gözeterek, gerçekçi, açık, güvenilir, dengeli bir iletişimle sağlıklı bir ilişki çok önemli. Unutmayın bu dönemler geçici ama ilişkiniz kalıcı.