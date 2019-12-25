Fransız efsane Eric Cantona, Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United'ın oyununu aşağıladı.

'Joga Bonito', yani 'Güzel Oyun'a gönül vermiş biri olan Cantona, futbolun şova dönüşmesini isteyen bir futbol adamı. Bu nedenle eski takımın Manchester United'ın şu anki 'sıkıcı' oyunundan memnun değil ve The Sun'daki habere göre bunu şu sözlerle dile getiriyor:

"Manchester United'ın kalbimde ne kadar özel bir yeri olduğunu herkes biliyor. Fakat şu anda oynadıkları oyunu izlerken sanki yaşlı bir adamın sevişmeye çalışmasını izliyormuş gibi hissediyorum. Elinden geleni yapıyor fakat sonunda herkes hayal kırıklığına uğruyor"









Formasının yakasını dik yapması, kendisine küfreden taraftara uçan tekme atması ve Joga Bonito akımının öncüsü olmasıyla hatırlanan Eric Cantona, bu benzetmenin ardından kendine has üslubuyla işi şakaya vurdu ve:

"Yaşlı bir adamın sevişmesi derken kendimi kastetmedim. Bu sadece bir metafor. Çünkü ben..." diyerek kameramana hınzır bir gülüş attı.



