Futbol Erzurumspor, İsmail Kartal ile anlaştı

Erzurumspor, İsmail Kartal ile anlaştı

Futbol

Erzurumspor, İsmail Kartal ile anlaştı

Geçtiğimiz günlerde teknik direktörü Mesut Bakkal ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, son olarak Konyaspor'u çalıştıran İsmail Kartal ile anlaşma sağladı.

23 Mart 2021, Salı 14:11 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de kritik bir konumda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü buldu. Erzurumspor, sezona başladığı Konyaspor ile yollarını sezon içinde ayıran İsmail Kartal ile anlaşma sağladı. 

TRT Spor'un haberine göre Erzurumspor'da anlaşma sağlanan İsmail Kartal, perşembe günü yeni takımının Antalya kampına katılacak.

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