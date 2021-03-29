Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Yılmaz Vural
Erzurumspor'da 5 gün önce İsmail Kartal ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Ancak İsmail Kartal, 'motivasyonum yok' diyerek son anda anlaşmayı iptal etti ve takımdan ayrıldı. İddialara göre yeni teknik direktör ise Yılmaz Vural oldu.
29 Mart 2021, Pazartesi 15:53 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de kalma yarışı veren BB Erzurumspor, Teknik Direktör İsmail Kartal ile sözleşme imzalamasının ardından 5 gün sonra ayrılık yaşamıştı. 27 puanla 19. sırada yer alan mavi-beyazlı ekip, Kartal'ın ardından Teknik Direktör Yılmaz Vural ile sezona sonuna kadar anlaşmaya vardı. Erzurumspor bu sezon 5. teknik direktörüyle yoluna devam edecek.
Son olarak Akhisarspor'da çalışan Yılmaz Vural, geçtiğimiz aylarca koronavirüs nedeniyle sıkıntılı günler yaşamış ve uzun süre hastanede kalmıştı. Entübe edilen 68 yaşındaki teknik adam, 19 Kasım'da yatırıldığı hastaneden 15 Aralık'ta taburcu edilmişti.