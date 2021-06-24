Pandemi nedeniyle dar boğaza girenler için uygulamaya alınan esnafa hibe desteğinin başvuru süresi uzatıldı. Meslek gruplarına göre, 3000 ve 5000 TL hibe desteği verilecek esnafın bir yandan başvuruların nereye ve nasıl yapılacağını araştırırken diğer yandan başvurularını daha önceden yapan 3000 ve 5000 TL esnaf hibe desteğinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor.

ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI UZATILDI

Twitter hesabı üzerinden bir açıklamada bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek 3000 ve 5000 TL hibe desteği başvurularının gelen talepler nedeniyle 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23.59’a kadar uzattıklarını ifade etti.

3000 VE 5000 TL ESNAF HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREYE VE NASIL YAPILIR?

3000 ve 5000 TL esnaf hibe desteği başvuruları sadece e-devlet üzerinden yapılabiliyor. 25 Mayıs 2021 Salı günü başlayan esnafa hibe desteği başvuruları tarihin uzatılmasıyla 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23.59’a devam edecek. Online olarak gerçekleştirilen başvurularda oluşabilecek yoğunluğun ve hizmete erişime engel olmasının önlenmesi amacıyla başvurular,TC Kimlik Numarasının son hanesine göre aşağıdaki gibi alınacaktır;

0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü,

2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü,

4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü,

6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü,

8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü,

5 BİN TL HİBE DESTEĞİNDEN YARARLANACAKLAR LİSTESİ

Sirklerin faaliyetleri Tez vb. yazım bürolarının faaliyetleri Dans pistlerinin, diskoteklerin işletilmesi (içecek sunum hizmetleri hariç) Kayak pistlerinin işletilmesi Kara yolu ile insan veya hayvan tarafından çekilen taşıtlarla yük taşımacılığı (tornet, at arabası vb. ile yük taşımacılığı) Bys. diğer gösteri sanatları Nikah salonlarının hizmetleri Kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri, vb. yerlerin faaliyetleri (konaklama hizmetleri hariç) Atış poligonlarının faaliyetleri Gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kokteyl salonları, vb. yerlerde içecek sunum faaliyetleri (alkollü-alkolsüz) Sinema filmi gösterim faaliyetleri Başka yerde sınıflandırılmamış çeşitli eğlence hizmetleri (boğa güreşi, rodeo vb.) Diğer spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri (paraşüt hizmetleri, deltakanat hizmetleri, dalgıçlık hizmetleri ve bys. diğer spor ve eğlence hizmetleri) Dinlence (rekreasyon) parklarının faaliyetleri (konaklamalı olanlar ile eğlence parkları ve lunaparkların işletilmesi hariç) Spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetler (balıkçılık ve avcılık spor alanlarının işletilmesi, avcılık, balıkçılık ve dağcılık rehberliği, yarış atı ahırı ve yarış aracı garajlarının hizmetleri, spor ve eğlence hayvanlarının eğitimi, vb.) Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi Plaj alanlarının işletilmesi (bu tesislerin bütünleyici bir parçası olan soyunma odası, dolap, sandalye, kano, deniz motosikleti vb. kiralanması dahil) İnsanlar veya hayvanlar tarafından çekilen taşıtlarla veya yük hayvanları ile yolcu taşımacılığı (fayton, bisiklet, vb. ile yolcu taşımacılığı) Hamam, sauna, vb. yerlerin faaliyetleri Zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri (form tutma salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç) Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri Spor tesislerinin işletilmesi (futbol, hokey, paten, golf vb. sahaları, yarış pistleri, stadyumlar, yüzme havuzları, tenis kortları, bovling alanları, boks arenaları, vb. tesisler) Bilardo salonlarının faaliyetleri Öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonlar ve odası kiralanan evlerde yapılan konaklama faaliyetleri (tatil amaçlı olanlar hariç) Fotokopi, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri (doküman hazırlama, daktilo, sekreterya, fotokopi, ozalit çekimi, mektup, çoğaltma vb.) (adres derleme ve postalama hizmetleri dahil, tez yazımı hariç) Bar, meyhane ve birahanelerde içecek sunum faaliyetleri (alkollüalkolsüz) Seyyar içecek satanlar ile diğer içecek sunum faaliyetleri Kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı Oyun makinelerinin işletilmesi Kantinlerin faaliyetleri (spor, fabrika, okul veya işyeri kantinleri, vb.) Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti İnternet kafelerin faaliyetleri Şehir içi, banliyö ve kırsal alanlarda kara yolu ile personel, öğrenci, vb. grup taşımacılığı (şehir içi personel ve okul servisleri, vb.) Çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler (içecek ağırlıklı hizmet veren), meyve suyu salonları ve çay bahçelerinde içecek sunum faaliyeti yapanlar yer alıyor.

3 BİN TL HİBE DESTEĞİNDEN YARARLANACAKLAR LİSTESİ