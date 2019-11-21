EURO 2020 play-off kuraları yarın çekiliyor. Türkiye'nin gruptaki rakibi İzlanda'nın da katılacağı kurada ev sahipleri, grubu henüz belli olmayan takımlar ve maç tarihleri belirlenecek.

Gruplar şu an için şöyle oluşuyor:

A Grubu: İzlanda (3 takım daha)

B Grubu: Bosna Hersek, Slovakta, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda

C Grubu: İskoçya, Norveç, Sırbistan (1 takım daha)

D Grubu: Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus

A ve C grubuna düşme ihtimali olan takımlar ise Bulgaristan, İsrail, Macaristan ve Romanya olacak. 16 takım arasından EURO 2020 biletini alacak son 4 takım, 26-31 Mart tarihleri arasındaki play-off finallerinden sonra belli olacak.









EURO 2020 ne zaman başlıyor?

EURO 2020 bu yıl UEFA'nın 60. kuruluş yılı olması dolayısıyla 12 Avrupa ülkesinde düzenlenecek. 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan turnuvada 24 takım mücadele edecek.

Final maçı ise İngiltere'nin meşhur stadı Wembley Stadyumu'nda oynanacak.