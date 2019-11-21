EURO 2020'de play-off kuraları yarın çekilecek
Türkiye'nin direkt katılmaya hak kazandığı EURO 2020'de 16 ülke play-off'a katılacak. 4 gruba dağılacak olan 16 ülkenin kuraları yarın İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.
EURO 2020 play-off kuraları yarın çekiliyor. Türkiye'nin gruptaki rakibi İzlanda'nın da katılacağı kurada ev sahipleri, grubu henüz belli olmayan takımlar ve maç tarihleri belirlenecek.
Gruplar şu an için şöyle oluşuyor:
A Grubu: İzlanda (3 takım daha)
B Grubu: Bosna Hersek, Slovakta, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda
C Grubu: İskoçya, Norveç, Sırbistan (1 takım daha)
D Grubu: Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus
A ve C grubuna düşme ihtimali olan takımlar ise Bulgaristan, İsrail, Macaristan ve Romanya olacak. 16 takım arasından EURO 2020 biletini alacak son 4 takım, 26-31 Mart tarihleri arasındaki play-off finallerinden sonra belli olacak.
EURO 2020 ne zaman başlıyor?
EURO 2020 bu yıl UEFA'nın 60. kuruluş yılı olması dolayısıyla 12 Avrupa ülkesinde düzenlenecek. 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan turnuvada 24 takım mücadele edecek.
Final maçı ise İngiltere'nin meşhur stadı Wembley Stadyumu'nda oynanacak.