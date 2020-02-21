İki sezon önce Beşiktaş'tan 22 milyon euro bonservis bedeliyle satın alınan Cenk Tosun, Everton'da bir türlü istikrarı yakalayamamıştı.

Nihayet geçtiğimiz devre arası Crystal Palace'a kiralanan ve Palace kariyerine golle başlayan Cenk, maalesef sakatlanarak bir süre formadan uzak kalmıştı.

Cenk Tosun'u çok isteyen Crystal Palace'ın teknik direktörü Roy Hodgson'ın Palace'taki görevinin tehlikede olması ise Cenk için bir başka üzücü durum.

Palace, sezon sonunda milli golcüyü almak isterse 20 milyon ödemek zorunda.

Everton ise Palace'ın Cenk'i satın almaması durumunda diğer takımlardan 23 milyon euro bonservis talep edecek.

Böylece Everton, 2 sezon önce 22 milyon euro'ya alınan Cenk'ten kiralama ve satış bedelleriyle kâr etmiş olacak.



