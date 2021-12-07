Fatih Terim bel fıtığı nedeniyle hastaneye yatırıldı
Galatasaray'ın 68 yaşındaki teknik direktörü Fatih Terim bel fıtığı nedeniyle hastaneye yatırıldı. Terim 2019 yılında da fıtık ameliyatı olmuştu. Terim'in ağrılarının bir süredir devam ettiği, ancak takım yalnız bırakmamak adına tedavisini ertelediği tahmin ediliyor. Tecrübeli hoca tedavisini cezalı olduğu döneme denk getirecek.
07 Aralık 2021, Salı 17:39 Son Güncelleme:
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Fatih Terim ikinci kez fıtık nedeniyle tedavi altına alındı. Daha önce 2019 yılında belindeki fıtık nedeniyle ameliyat edilen tecrübeli hoca, aynı sorunu tekrar yaşadı.
A Spor'un haberine göre, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bel fıtığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.
2019 yılındaki ameliyat öncesi şu açıklama yapılmıştı:
Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim, bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle takımımızın İstanbul'a varışıyla sponsor hastanemiz Liv Hospital Beyin Cerrahisi kliniğine getirilmiş ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Hamamcıoğlu başkanlığında başarılı bir bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirmiştir. Hocamızın durumu iyi olup, tedavisi devam etmektedir.