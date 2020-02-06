Futbol Fatih Terim'den Belhanda'ya: 'Ruh hastası'

Fatih Terim'den Belhanda'ya: 'Ruh hastası'

Futbol

Fatih Terim'den Belhanda'ya: 'Ruh hastası'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Belhanda'nın topu kimsenin olmadığı bir yere göndermesi sonrası Hasan Şaş'a dönerek, "Hasta ya, ruh hastası" şeklinde tepki gönderdi.

06 Şubat 2020, Perşembe 07:51 Son Güncelleme:
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Aytemiz Alanyaspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in görüntüleri gündem oldu.

A Spor'un yayınladığı maçın 9. dakikasında Younes Belhanda'nın pas hatası sonrası Fatih Terim, yardımcısı Hasan Şaş'a dönerek "Hasta ya, ruh hastası" dedi. Fatih Terim'in bu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.


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