Futbol Fatih Terim'den hükmen mağlubiyet açıklaması

Fatih Terim'den hükmen mağlubiyet açıklaması

Futbol

Fatih Terim'den hükmen mağlubiyet açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun görüştüğü hükmen mağlubiyet konusuyla ilgili konuştu. Terim, "Ben onların yerinde olsam rakamı yükseltir ve gençlerin oynamasını sağlarım. Ertelemenin çok fazla olamayacağını düşünecek olursak, yarın bir gün 15 gün 1 ay karantina kararı alınırsa esas sıkıntı o zaman. O zaman her kafadan bir ses çıkacak. Bana kalırsa şimdiden böyle bir ihtimal olursa diye harekete geçmek gerekiyor" dedi.

23 Kasım 2020, Pazartesi 21:23 Son Güncelleme:
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Kayserispor maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Fatih Terim şu ifadeleri kullandı:

"Corona virüse yakalanlara geçmiş olsun. Milli ara hem sakatlık hem covid açısından bize çok ağır geldi. Bu şansı alan oyuncularımın fırsatı değerlendireceğini umut ediyorum. Olaya bu açıdan bakıyorum. Bu kadar sakatımız var' diyerek haksızlık etmek istemiyorum. Onlar da umarım formayı vermemek için uğraşırlar."

''Haklı olarak zaman sıkıntıları var''

"Şu anda kurala göre erteleme var, hükmen mağlubiyet yok. Bu düşünce var çünkü sadece 7 hafta boş. 42 hafta oynuyoruz. Haklı olarak zaman sıkıntıları var. TFF haklı olarak böyle bir çare arıyor. Ben onların yerinde olsam rakamı yükseltir ve gençlerin oynatırım. Ertelemenin çok fazla olamayacağını düşünecek olursak, yarın bir gün 15 gün 1 ay karantina kararı alınırsa esas sıkıntı o zaman. O zaman her kafadan bir ses çıkacak. Bana kalırsa şimdiden böyle bir ihtimal olursa diye harekete geçmek gerekiyor. TFF'nin bir an evvel şu şartlar altında olursa ben böyle bir karar alacağım diye açıklaması lazım."


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