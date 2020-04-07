Futbol Fatih Terim'in İtalya'dan arkadaşı gazeteci Alessandro Rialti hayatını kaybetti

Fatih Terim'in İtalya'dan arkadaşı gazeteci Alessandro Rialti hayatını kaybetti

Futbol

Fatih Terim'in İtalya'dan arkadaşı gazeteci Alessandro Rialti hayatını kaybetti

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in İtalya'da çalıştığı dönemden tanıştığı Corriere dello Sport muhabiri Alessandro Rialti hayatını kaybetti.

07 Nisan 2020, Salı 11:02 Son Güncelleme:
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Corona virüs testi ilk olarak pozitif çıkan Fatih Terim, sonraki testlerinin negatif çıkması nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmuştu. Bu haberin sevincini yaşayan Terim ailesine üzen bir haber İtalya'dan geldi. 

İtalya'da yayım yapan Corriere dello Sport'un usta muhabiri aynı zamanda Terim'in de Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde yakın arkadaşı olan gazeteci Alessandro Rialti'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Bu haberi usta gazeteci Dündar Keşaplı kendisine ait Twitter adresinden duyurdu.

Fatih Terim, Temmuz 2000 ve Şubat 2001 arası Fiorentina'da, Temmuz 2001 ve Kasım 2001 arası ise Milan'da çalışmıştı.

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