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Futbol Fenerbahçe antrenmanlara başladı

Fenerbahçe antrenmanlara başladı

Futbol

Fenerbahçe antrenmanlara başladı

Fenerbahçeli futbolcular, corona virüs nedeniyle belirlenen kurallara uyarak sahadaki ilk antrenmanını yaptı.

04 Mayıs 2020, Pazartesi 18:54 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, corona virüs salgını sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını evden sürdüren futbol A takımı, sahaya indi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, belirlenen kurallar dahilinde dörderli gruplar halinde yapıldı.

Sosyal mesafe kurallarına uyulduğu görüldü

Antrenmanda birbirinden uzak bölgelerde çalışan oyuncular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanı dayanıklılık parkurunda topla gerçekleştirilen çalışmalar ile tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten paylaşılan fotoğraflarda antrenmanda kullanılan topların dezenfekte edildiği ve futbolcular ile teknik ekibin sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü. Teknik ekibin maske ve eldiven takması dikkati çekti.

AA


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