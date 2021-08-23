



Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli sol bek Sead Kolasinac ve takımı Arsenal ile her konuda anlaştığı ileri sürüldü. Sead Kolasinac'ın bu sezonki maaşının bir kısmını Arsenal ödeyecek.

İngiliz ekibiyle sözleşme fesih konusunda anlaşan 28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'den yıllık 1.8 milyon Euro maaş alacağı ve 700 bin Euro da bonus kazanacağı belirtildi. Bu arada Fenerbahçe bir dönem Beşiktaş forması da giyen Arsenal'in Mısırlı yıldızı Mohamed Elneny için de devreye girdi.

ELNENY HAMLESİ

Sarı-lacivertlilerin, İngiliz kulübünün yetkililerle temasa geçerek bir görüşme yaptığı öğrenildi. Kanarya'nın Arsenal ile bir yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki futbolcuyu uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı planladığı belirtildi. Tecrübeli orta saha Arsenal'in bu sezon Premier Lig'de oynadığı iki karşılaşmada da görev almadı. (sABAH