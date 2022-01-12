Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde çalıştı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli ekipte yeni teknik direktör İsmail Kartal da takımla ilk idmanına çıktı.
12 Ocak 2022, Çarşamba 19:52 Son Güncelleme:
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Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan ısınma çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, çabukluk çalışmalarının ardından koordinasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Çift kale maçla devam eden idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Altay Bayındır, günü bireysel çalışmayla tamamladı.
İSTANBUL (DHA)
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