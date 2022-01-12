Futbol Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde çalıştı

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde çalıştı

Futbol

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli ekipte yeni teknik direktör İsmail Kartal da takımla ilk idmanına çıktı.

12 Ocak 2022, Çarşamba 19:52 Son Güncelleme:
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Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan ısınma çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, çabukluk çalışmalarının ardından koordinasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Çift kale maçla devam eden idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Altay Bayındır, günü bireysel çalışmayla tamamladı.

İSTANBUL (DHA)

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