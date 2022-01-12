Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde çalıştı

Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan ısınma çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, çabukluk çalışmalarının ardından koordinasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Çift kale maçla devam eden idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Altay Bayındır, günü bireysel çalışmayla tamamladı.

İSTANBUL (DHA)

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