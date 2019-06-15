Fenerbahçe Kongresi ne zaman, nerede, saat kaçta?

Fenerbahçe Kongresi ne zaman, nerede, saat kaçta? Fenerbahçe'de, tüzüğün bazı maddelerinde değişikliğe ilişkin olağanüstü genel kurul ile olağan mali genel kurul toplantıları yarın yapılacak. Peki, Fenerbahçe Kongresi ne zaman, nerede, saat kaçta? İşte detaylar…