Futbol Fenerbahçe Mesut Özil'in bireysel çalıştığı görüntüyü paylaştı

Fenerbahçe Mesut Özil'in bireysel çalıştığı görüntüyü paylaştı

Futbol

Fenerbahçe Mesut Özil'in bireysel çalıştığı görüntüyü paylaştı

Fenerbahçe'de birkaç gündür Mesut Özil hakkındaki belirsizlik merak uyandırmıştı. Sakatlık açıklaması yapılmayan Özil, dünkü antrenmanda da yer almamıştı. Fenerbahçe'den Mesut'la ilgili paylaşım geldi.

02 Kasım 2021, Salı 14:26 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Mesut Özil'in takımdan ayrı bireysel çalışmalara başladığını açıkladı.

Konyaspor karşısında kasığındaki ağrılar nedeniyle forma giyemeyen yıldız oyuncu Antwerp maçında da kadroda olmayacak.

Mesut'un milli ara öncesindeki son maç olan Kayserispor maçına yetişip yetişmeyeceği belirsiz.


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