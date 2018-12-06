Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında

Sarı-lacivertli takım, THY Avrupa Ligi 11. hafta mücadelesinde yarın Panathinaikos'a konuk olacak

06 Aralık 2018, Perşembe 12:05
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Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 11. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Başkent Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'ndeki karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

Şu ana dek sadece bir kez mağlup olan ve 9 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe, ligde lider durumda bulunuyor.

Panathinaikos ise beşer galibiyet ve yenilgi sonunda 8. sırada yer aldı.

THY Avrupa Ligi'ndeki son yenilgisini 4. haftada diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes'e 89-83 yenilen Fenerbahçe, üst üste 6 karşılaşmayı kazandı.

AA

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