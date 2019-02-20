Fenerbahçe Zenit maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Rusya ekibi Zenit ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

20 Şubat 2019, Çarşamba 21:07
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Fenerbahçe Zenit maçına hazır

Rusya’nın St. Petersburg şehrindeki Gazprom Arena’da teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman topla çalışma gerçekleştirdi.

3 İSİM KADRODA YOK

Sarı lacivertli futbolcular, idmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi. Öte yandan sarı lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Valbuena, kadroya dahil edilmeyen Benzia ve cezası bulunan Isla, Rusya’da yer almadı.

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