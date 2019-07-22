Forma tanıtım gününde Ali Koç, Damien Comolli ve Ersun Yanal arasında yapılan zirvede sürpriz bir şekilde Christian Benteke ismi gündeme geldi. Yanal’ın çok istediği golcü oyuncu için operasyon başlıyor. Crystal Palace forması giyen Belçikalı’nın durumunu öğrenmek için Comolli, İngiltere seferine çıkacak. Fransız sportif direktör, İngiliz ekibinin yetkilileriyle masaya oturacak.

MAAŞI 4 MİLYON EURO

UEFA’dan, Avrupa kupalarından men gibi ağır bir ceza gelmemesiyle rahat bir nefes alan Fenerbahçe, transferde daha rahat hareket edecek. Sarı-Lacivertliler, senelik 4 milyon Euro maaşı olan Benteke’yi 1 sezonluğuna satın alma opsiyonuyla kiralamanın peşinde. Belçikalı’yı getirmek kolay bir transfer hamlesi değil. Ancak yıllarca İngiltere’de çalışan ve burada önemli bağlantıları bulunan Damien Comolli, bu zorlu operasyon için ilişkilerini kullanacak. Yıldız futbolcunun menacerliğini yapan Kısmet Eriş’le temasa geçilecek.

DİZİNDEN AMELİYAT OLDU

Güçlü fiziği ve 1.90 m.’lik boyuyla hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çeken Benteke, geçtiğimiz sezon dizinden ameliyat olduğu için uzun süre forma giyemedi. Belçikalı forvet, ligin son haftalarında sahalara dönüş yaptı. 28 yaşındaki oyuncu daha önce Aston Villa ve Liverpool’da oynadı (Fanatik)