Fenerbahçe'de Ali Koç'un tek aday olarak girdiği seçimde oy verme işlemi saat 10.00'da başladı. Sarı-lacivertli camiada üyeler saat 17.00'ye kadar oy kullanabildi. Oy kullanma hakkı olan toplam 29 bin 9 üye bulunuyor.

YARIM SAATTE BİN OY

Seçimde tek aday olmasına rağmen ilk yarım saat dolmadan oy kullanan üye sayısı bini geçtiği belirtildi.

2 SAATTE 3 BİN OY

FB TV'den saat 12:00'de yapılan bilgilendirmede kullanılan oy sayısının 3 bini aştığı ifade edildi.

Sonrasındaki 3 saatte 3 bin oy daha kullanıldı ve katılım 6 bini geçti.

ALİ KOÇ'A BÜYÜK İLGİ

Seçim için Ülker Stadı'na gelen başkan ve tek aday Ali Koç, üyelerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ali Koç ile fotoğraf çektirmek isteyen üyeler, etrafında yoğun bir kalabalık oluşturdu.

SERVET YARDIMCI OY KULLANDI

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy kullandı.

ALİ KOÇ VE EŞİ DE OY KULLANDI

Fenerbahçe'nin mevcut başkanı olan ve seçime tek aday olarak giren Ali Koç, 21 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Koç sandık başında "Tüm Fenerbahçe camiası için hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah güzel bir dönem olur." şeklinde açıklama yaptı.

29 BİN 9 ÜYE OY KULLANABİLİR

Fenerbahçe'de toplam 29 bin 9 üye ile delegenin oy verme hakkı bulunuyor.

38 SANDIKTA OY VERİLİYOR

Genel kurul için belirlenen 38 sandıkta 190 görevli sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamladı.

ALİ KOÇ 21 NUMARALI SANDIKTA OY KULLANACAK

800 üyeye bir sandık olarak ayarlanan genel kurulda Ali Koç, 21 numaralı sandıkta oy kullandı.

ALİ KOÇ'UN 2. DÖNEMİ OLACAK

Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Ali Koç, Fenerbahçe'de 2. dönemi için genel kurul üyelerinden oy istiyor.

Başkan Koç, Haziran 2018'de gerçekleştirilen kongrede Aziz Yıldırım'a büyük üstünlük kurarak sarı-lacivertli kulübün 33. başkanı olmuştu.

ÜLKER STADI'NA "FENER YOLU" KURULDU

Fenerbahçe'de seçimli olağan genel kurulun düzenlendiği Ülker Stadı'nda, 3 Temmuz'un 10. yıl dönümünde "Fener Yolu" oluşturuldu.

3 Temmuz sürecinin barkovizyonlarla anlatıldığı Fener Yolu'nun başında, 2010-2011 sezonu şampiyonluğunun görüntüleri yer alırken, daha sonra taraftarların "Futbolda şike kumpası" davasına karşı tepkisi ve yürüyüşlerinin bulunduğu görüntülere yer verildi.

Barkovizyonlarda o dönemde yaşanan gelişmeler, kronolojik olarak gösterildi.

Fener Yolu'nun sonunda yer alan çadırda ise kongre üyelerini 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupası karşıladı.

ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

Seçime tek aday olarak giren Ali Koç'un yönetim kurulu asil ve yedek listesi şöyle:

Asil: Erol Bilecik, Burak Çağlan Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin

Yedek: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş.





YARIM SAATTE 1000 OY

Seçimde tek aday olmasına rağmen ilk yarım saat dolmadan oy kullanan üye sayısı bini geçtiği belirtildi

29 BİN 9 ÜYE OY KULLANABİLİR

Fenerbahçe'de toplam 29 bin 9 üye ile delegenin oy verme hakkı bulunuyor.

38 SANDIKTA OY VERİLECEK

Genel kurul için belirlenen 38 sandıkta 190 görevli sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamladı.

ALİ KOÇ 21 NUMARALI SANDIKTA OY KULLANACAK

800 üyeye bir sandık olarak ayarlanan genel kurulda Ali Koç, 21 numaralı sandıkta oy kullanacak.



