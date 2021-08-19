Futbol Fenerbahçe'de Ozan Tufan Watford'a kiralandı...

Fenerbahçe'de Ozan Tufan Watford'a kiralandı...

Futbol

Fenerbahçe'de Ozan Tufan Watford'a kiralandı...

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford’a satın alma opsiyonlu olarak kiralandığını resmen açıkladı.

19 Ağustos 2021, Perşembe 12:09 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford’a satın alma opsiyonlu olarak kiralandığını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford’a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır.

 Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz.

 Yolun açık olsun Ozan Tufan.

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