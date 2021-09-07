Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Pelkas çalışmalara başladı
Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Omzundan sakatlanan Dimitris Pelkas, 3 haftalık sakatlığının ardından takımları çalışmalarına yeniden başladı. Pereira'nın şans vermesi halinde Pelkas, Sivasspor'a karşı forma giyebilecek.
07 Eylül 2021, Salı 15:19 Son Güncelleme:
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Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanda yeni transfer Miguel Crespo da yer aldı. Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Dimitris Pelkas takımla birlikte çalışırken; Filip Novak özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Serdar Dursun ve Jose Sosa’nın tedavileri devam ederken, Ferdi Kadıoğlu ise çalışmalarına takımdan ayrı devam etti.
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