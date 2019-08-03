Yeni sezon öncesi transfer dönemi 17 Haziran’da başladı. Sarı- Lacivertliler, yaklaşık 1.5 aylık süreçte 7 ismi kadrosuna kattı. Bir süredir sessiz kalan Fenerbahçe, yeni haftayla birlikte transfer çalışmalarında yeniden gaza basacak. Audi Cup’ta takımın eksiklerinin net birşekilde görülmesinin ardından öncelik savunma takviyelerine verildi.

ZANKA, SİVAS'TA SAHADA!

Sarı-Lacivertlilerin yeni haftada İstanbul’a getirecekleri ilk ismin Mathias ‘Zanka’ Jorgensen olması bekleniyor. Huddersfield ile yapılan görüşmelerde sona gelindi. Ufak pürüzlerin giderilmesi için temaslar sürüyor. Danimarkalı savunmacıyla da el sıkışıldı. Zanka’nın önümüzdeki haftanın ilk günlerinde İstanbul’da olması bekleniyor. Hedef, 10 Ağustos’ta Sivasspor ile oynanacak Cumhuriyet Kupası’nda 29 yaşındaki stoperi sahaya çıkarmak.

ROMA'YA TEKLİF YÜKSELECEK

Fenerbahçe’de Aleksandar Kolarov için yürütülen süreç fazlasıyla uzadı. Roma ile bir türlü orta yol bulunamadı. Ancak yönetim, Sırp yıldızı kadroya katmak için her türlü fedakârlığa hazır. Vissel Kobe’nin araya girmesi de vites artırılmasına neden oldu. Kolarov ile anlaşan Sarı-Lacivertliler, Roma’ya yaptıkları 3 milyon Euro’luk teklifi 5 milyon Euro’ya yükseltmeye hazır.



