Futbol Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap

Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap

Futbol

Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın açıklamalarına resmi sitesinden yanıt verdi.

07 Nisan 2021, Çarşamba 17:32 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a resmi sitesinden yanıt geldi. İşte o paylaşımlar:

Fenerbahçe - Belge3: 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarını inkar etmek için dilekçeler veren ama 'gelin medenice tartışalım' çağrımıza cevap vermeyen Galatasaray, 100. yıl yayınlarında 1939 yılı Milli Küme şampiyonlukları için, TÜRKİYE GENELİ İLK ŞAMPİYONLUĞUMUZ itirafını yapıyor.


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