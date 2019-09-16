Fenerbahçe'ye deplasmanda büyük şok!
Süper Lig’in 4. hafta kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti
Aytemiz Alanyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
GOL! Alanyaspor 3-1 Fenerbahçe
62.dk: Junior Fernandes
GOL! Alanyaspor 2-1 Fenerbahçe
46.dk: Papiss Cisse
İlk yarı 1-1 sona erdi.
GOL! Alanyaspor 1-1 Fenerbahçe
45+3.dk: Papiss Cisse ile Alanyaspor beraberlik golünü buluyor.
GOL! Alanyaspor 0-1 Fenerbahçe
39.dk: Tolga Ciğerci ile Fenerbahçe maçta öne geçiyor.
1.dk: Maç başladı.İki takıma da başarılar.
İşte maçın ilk 11'leri:
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nskala, Ceyhun, Sipois, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz, Kruse, Rodrigues, Vedat Muriqi