Fenerbahçe'ye deplasmanda büyük şok!

Süper Lig’in 4. hafta kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti

16 Eylül 2019, Pazartesi 19:30 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'ye deplasmanda büyük şok!

Aytemiz Alanyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

GOL! Alanyaspor 3-1 Fenerbahçe

62.dk: Junior Fernandes

GOL! Alanyaspor 2-1 Fenerbahçe

46.dk: Papiss Cisse

İlk yarı 1-1 sona erdi.

GOL! Alanyaspor 1-1 Fenerbahçe

45+3.dk: Papiss Cisse ile Alanyaspor beraberlik golünü buluyor.

GOL! Alanyaspor 0-1 Fenerbahçe

39.dk: Tolga Ciğerci ile Fenerbahçe maçta öne geçiyor.

1.dk: Maç başladı.İki takıma da başarılar.

İşte maçın ilk 11'leri:

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nskala, Ceyhun, Sipois, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz, Kruse, Rodrigues, Vedat Muriqi


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