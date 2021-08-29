Futbol Fenerbahçe'ye Japon orta saha! Yarın geliyor

Fenerbahçe'ye Japon orta saha! Yarın geliyor

Futbol

Fenerbahçe'ye Japon orta saha! Yarın geliyor

Fenerbahçe Ozan Tufan'ın ayrılığının ardından orta sahaya takviye yapma kararı almıştı. Portekiz takımlarından Santa Clara'da oynayan Hidemasa Morita'nın yarın akşam İstanbul'da olacağı öğrenildi.

29 Ağustos 2021, Pazar 13:02 Son Güncelleme:
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Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe'nin yeni transferi Hidemasa Morita, yarın saat 17:25'te İstanbul'da olacak. Japon ön libero Portekiz'in Santa Clara takımında oynuyor. 26 yaşındaki oyuncu milli takımda şimdiye dek 9 maça çıktı 2 gol attı.

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