Filipinler'in Davao kenti yakınlarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin merkez üssünün Davao kentinin yakınlarındaki Mindanao Adası olduğu açıklanırken, yerin 53 kilometre altında meydana geldiği bildirildi. Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Filipinler, dünyadaki depremlerin yüzde 90'dan fazlası "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem kuşağında bulunuyor.



