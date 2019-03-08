Fırat Aydınus PFDK'ya sevk edildi

Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle hakem Fırat Aydınus PFDK'ya sevk edildi.

08 Mart 2019, Cuma 17:31 Son Güncelleme:
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Fırat Aydınus PFDK'ya sevk edildi

İşte açıklama:

"TFF'ye tescilli Hakem FIRAT AYDINUS'un 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TFF'ye tescilli Hakem YUSUF BOZDOĞAN'ın 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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