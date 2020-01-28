Öğlen ve akşam yemeklerinin en çok tercih edilen yemekleri arasında fırında sucuklu kuru fasulye tarifi yer almakta. Güveçte pişirebileceğiniz ve yerken ağzınızda dağılacak nefis bir yemek tarifi arıyorsanız fırında sucuklu kuru fasulye tarifi tam size göre bir yemek olacaktır. Eğer fırında sucuklu kuru fasulye tarifi arıyor yada fırında sucuklu kuru fasulye nasıl yapılır merak ediyorsanız "fırında sucuklu kuru fasulye tarifi, fırında sucuklu kuru fasulye nasıl yapılır" detaylar haberimizde.

Fırında sucuklu kuru fasulye tarifi

Fırında sucuklu kuru fasulye malzemeleri

- 2 su bardağı kuru fasulye

- 1 tane kuru soğan

- 1 tane parmak sucuk

- 1 çorba kaşığı salça

- 1 çay bardağı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

- 1 tatlı kaşığı acı pul biber

- 3-4 tane acı saksı biberi

Fırında sucuklu kuru fasulye yapılışı

Kuru fasulye akşamdan ılık suyla ıslatılır ve sabah suyu süzülüp üzerine sıcak su konup tencerede kısık ateşte 45 dakika haşlanır. Soğanlar yemeklik doğranır ve zeytin yağında pembeleşene kadar kavrulur. Üzerine kesilmiş sucuklar eklenir, salça, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, pul biber ve doğranmış acı saksı biberi ilave edilir. Üzerine haşlanmış fasulyeleri ekleyip bir 5 dakika daha kaynatın. Küçük güveçlere tenceredeki fasulyeleri pay edin ve önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.

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