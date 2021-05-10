NTVSpor'daki habere göre, Galatasaray 18 yaşındaki genç oyuncusu Eren Aydın'ı profesyonel yaptı. 3 yıllık sözleşme imzalanan Eren, 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde forma giydiği 10 karşılaşmada 13 gol atma başarısı gösterdi.

Galatasaray yaptığı açıklamada oyuncuyla 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını bildirdi.

1.81 boyundaki genç forvet 2016 yılında Darıca Gençlerbirliği'nden Kartalspor'a, 2019'da ise Kartalspor altyapısından Galatasaray U19 takımına transfer edilmişti. Sağ ayaklı oyuncu süre aldığı 748 dakikada 13 gol 2 de asiste imza attı.