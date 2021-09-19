Galatasaray ile Alanyaspor Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Alanyaspor karşılaşmayı Candeias'ın 87. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Maçta İlk 11'ler şöyle oluşmuştu:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Aanholt, Berkan, Taylan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih, Milunovic, Awaziem, Umut, Borja, Emre Akbaba, Efecan, Davidson, Diedhiou

Eksikler: Galatasaray'da Arda Turan, Boey, Marcao ve Barış Alper bu maçta forma giyemeyecek. Lazio maçından farklı olarak ise sadece cezalı olan Marcao yerine Luyindama'nın 11'e girdi. Mbaye Diagne ise kadro dışı kaldı ve yedeklerde de yok. Alanyaspor'da ise tek eksik Ahmet Gülay.

Maçta ilk yarı 0-0 sona ermişti. Alanyaspor 87. dakikada Candeias ile bulduğu golle 1-0 öne geçti ve maç bu şekilde bitti.