Futbol Galatasaray Albert Riera ile yardımcı antrenör olarak sözleşme imzaladı

Galatasaray Albert Riera ile yardımcı antrenör olarak sözleşme imzaladı

Futbol

Galatasaray Albert Riera ile yardımcı antrenör olarak sözleşme imzaladı

Galatasaray, eski futbolcusu Albert Riera'nın Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörü olarak göreve getirildiğini açıkladı.

19 Ocak 2022, Çarşamba 17:30 Son Güncelleme:
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2011-2014 arasında futbolcu olarak yer aldığı Galatasaray'da 2020-21 sezonunda teknik kadroda yardımcı antrenör olarak bulunan Riera, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 15 Nisan'da 40'ıncı yaş gününü kutlayacak olan Riera, "Galatasaray'dan teklif aldığımda yüreğimin sesini dinledim. Burası benim ikinci evim. Zaten yüzümdeki tebessümden de duygularımı anlayabilirsiniz" diye konuştu. Birlikte çalıştığı eski teknik direktör Fatih Terim ve ekibine destekleri için teşekkür eden İspanyol antrenör, gelmeden önce eski ekibiyle konuştuğunu dile getirerek, "Onlar da anlıyor ki, sevdiğim kulübe hizmet etmek istiyorum. Bu güven için de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


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