Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın corona virüs testi pozitif
Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdürrahim Albayrak'ın ardından Yusuf Günay'ın corona virüs testi de pozitif çıktı. Günay konuyla ilgili resmi açıklama yaptı.
27 Mart 2020, Cuma 12:22 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın ve Yusuf Günay'ın açıklaması şöyle:
arı-kırmızılı takımda testi yaptıran ve tedbir amaçlı hastaneye yattığını açıklayan başkan yardımcısı Yusuf Günay'dan da kötü haber geldi. Sabah'ta yer alan habere göre 55 yaşındaki idarecinin testinin pozitif çıktığı bildirildi.
"Test için geldiğim hastanede, sonuçlar çıkıncaya kadar yatarak tedavime başlanmasına karar verildi. Sonuçlar çıktığında sizleri bilgilendireceğim. Allah'a emanet olun" demişti.
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