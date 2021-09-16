Galatasaray bu sezon ilk kez Türk Telekom Stadı'nda! İşte muhtemel 11'ler
Galatasaray bu sezon taraftarıyla buluştu ancak kendi stadındaki bakım çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'nı ve Olimpiyat Stadı'nı kullandı. Bu akşamki Lazio maçıyla beraber sezonu Türk Telekom Stadı'nda resmen açmış olacak.
16 Eylül 2021, Perşembe 16:25 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın 2021-2022 sezonunda Avrupa'daki 7. maçı Lazio maçı olacak. UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmayı başaran sarı kırmızılılar, grupta ise ilk maçına çıkıyor.
Daha önce Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV'ye iki maçta da boyun eğen Galatasaray, St. Johnstone ve Randers'ı eleyip gruplara kalmıştı.
Galatasaray'ın grubunda Lazio dışında Lokomotif Moskova ve Marsilya bulunuyor.
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1438497114892296193
Galatasaray ve Lazio'nun muhtemel 11'leri şöyle:
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil
Lazio: Reina, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Pedro, Felipe Anderson, Immobile (Muriqi)