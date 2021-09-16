Galatasaray'ın 2021-2022 sezonunda Avrupa'daki 7. maçı Lazio maçı olacak. UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmayı başaran sarı kırmızılılar, grupta ise ilk maçına çıkıyor.

Daha önce Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV'ye iki maçta da boyun eğen Galatasaray, St. Johnstone ve Randers'ı eleyip gruplara kalmıştı.

Galatasaray'ın grubunda Lazio dışında Lokomotif Moskova ve Marsilya bulunuyor.

Galatasaray ve Lazio'nun muhtemel 11'leri şöyle:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil

Lazio: Reina, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Pedro, Felipe Anderson, Immobile (Muriqi)