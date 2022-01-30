Futbol Galatasaray Gomis'le opsiyonlu olarak 1.5 yıllığına anlaştı

Galatasaray Gomis'le opsiyonlu olarak 1.5 yıllığına anlaştı

Futbol

Galatasaray Gomis'le opsiyonlu olarak 1.5 yıllığına anlaştı

Bafetimbi Gomis yeniden Galatasaray'da. Fransız golcü ile her konuda anlaşma sağlandı. Gomis, kısa süre içerisinde resmen imzayı atacak.

30 Ocak 2022, Pazar 17:18 Son Güncelleme:
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Galatasaray Bafetimbi Gomis ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Gomis, yarım sezon için Galatasaray'dan 650 bin euro garanti ücret alacak. Gomis, ligin ikinci yarısında 10 gol atarsa sözleşme otomatik 1 yıl uzayacak ve Gomis bonus hakkına sahip olacak.

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