Galatasaray Gomis'le opsiyonlu olarak 1.5 yıllığına anlaştı
Bafetimbi Gomis yeniden Galatasaray'da. Fransız golcü ile her konuda anlaşma sağlandı. Gomis, kısa süre içerisinde resmen imzayı atacak.
30 Ocak 2022, Pazar 17:18 Son Güncelleme:
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Galatasaray Bafetimbi Gomis ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Gomis, yarım sezon için Galatasaray'dan 650 bin euro garanti ücret alacak. Gomis, ligin ikinci yarısında 10 gol atarsa sözleşme otomatik 1 yıl uzayacak ve Gomis bonus hakkına sahip olacak.
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