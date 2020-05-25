Futbol Galatasaray günü çift antrenmanla geçirdi

Galatasaray günü çift antrenmanla geçirdi

Futbol

Galatasaray günü çift antrenmanla geçirdi

Galatasaray Futbol Takımı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada yaptığı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

25 Mayıs 2020, Pazartesi 21:32 Son Güncelleme:
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi. Corona virüs önlemleri kapsamında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen antrenmanların sabah yapılan birinci bölümüne dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra rampada koşu çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik koşular üzerinde duruldu.

Taktik uygulamalar yapıldı

Akşam antrenmanı ise dayanıklılık ve fiziksel çalışmalarla başladı. Pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik uygulamalar yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

AA


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