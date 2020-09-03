Futbol Galatasaray, Hatayspor ile berabere kaldı

Galatasaray, Hatayspor ile berabere kaldı

Futbol

Galatasaray, Hatayspor ile berabere kaldı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

03 Eylül 2020, Perşembe 22:49 Son Güncelleme:
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Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Türk Telekom Stadı’nda Süper Lig’in yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1’lik beraberlikle noktalandı. Sarı-kırmızılı takım karşılaşmaya Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Marcao Teixeira, Ryan Donk, Marcelo Saracchi, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Arda Turan, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao 11’iyle başladı. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise Akın, Burak, Yusuf, Pablo, Mesut, Sackey, Aabid, Selim, Riberio, Gökhan, Mirkan 11’i ile mücadeleye başladı.Galatasaray’ın golünü 32. dakikada Marcelo Saracchi’nin yakın direğe ortasına hareketlenerek topu filelerle buluşturan Arda Turan kaydetti. Hatayspor’un golünü ise 67. dakikada Gökhan Karadeniz attı.

İHA

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