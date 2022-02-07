Futbol Galatasaray Omar Elabdellaoui'nin lisansını çıkardı

Galatasaray Omar Elabdellaoui'nin lisansını çıkardı

Futbol

Galatasaray Omar Elabdellaoui'nin lisansını çıkardı

Galatasaray'da Norveçli oyuncu Omar Elabdellaoui sahalara dönüyor. Domenec Torrent'in talebiyle oyuncunun lisansı çıkartıldı. Oyuncu, özel bir gözlükle oynayacak.

07 Şubat 2022, Pazartesi 16:52 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin lisansını çıkardı.

Bir yıldır sahalardan uzak olan Norveçli sağ bek bir süre önce takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.

Galatasaray sakatlığı bulunan Mbaye Diagne'nin sözleşmesini geçici fesih yoluyla sonlandırırken yabancı boşluğunu Omar Elabdellaoui ile doldurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpte Omar'a lisans çıkarılmasının ardından yabancı sayısı yeniden 14'e yükseldi.

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